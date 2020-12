Sky – Inter-Napoli, le probabili formazioni: un solo dubbio per Gattuso, nerazzurri con Lukaku-Lautaro

Questa sera andrà in scena il big match tra Napoli e Inter, in programma alle ore 20,45 allo stadio San Siro. Pochi dubbi di formazione per Gennaro Gattuso: tornano Ospina e Mario Rui nell’undici iniziale, a centrocampo c’è il ballottaggio Fabian Ruiz-Demme, con uno dei due che affiancherà Bakayoko; sulla trequarti confermato Zielinski alle spalle di Mertens, con Lozano e Insigne sulle fasce. Consueto 3-5-2 per Conte: dubbio Hakimi-Darmian per un posto sulla fascia destra, con il primo leggermente acciaccato; a centrocampo confermati Barella, Brozovic e Gagliardini; in attacco Lukaku e Lautaro.

Di seguito le probabili scelte dei due allenatori secondo Sky Sport:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.