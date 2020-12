Milik ha capito che, per giocarsi le proprie chance in vista dell’Europeo, deve cambiar squadra a gennaio. La Roma, col possibile dualismo con Dzeko, non è più una strada percorribile. Inoltre, la richiesta del Napoli non si discosta dai 20 milioni di euro chiesti in estate.

La cessione dell’attaccante polacco resta dunque difficile, ma per il bene di entrambe le parti in causa si cercherà una soluzione.