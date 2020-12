Gazzetta – Napoli, attenzione al Granada: in Europa numeri straordinari. Il dato sul tabù spagnole per gli azzurri

Il Napoli, quest’anno, in Europa League ha sfatato il tabù “spagnole” battendo la Real Sociedad a San Sebastian. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive riguardo la maledizione battuta ma chiama all’attenzione sulla prossima avversaria dei sedicesimi, il Granada:

“La Liga spesso ha detto male al Napoli di recente. Ma quest’anno gli azzurri stanno provando a sfatare la “maledizione”. Sì, il successo a San Sebastian a fine ottobre firmato Politano, è stato il primo trionfo su una rivale spagnola negli ultimi 10 match europei dei partenopei contro gli iberici. In EL in particolare poi il Villarreal, sempre nei sedicesimi di finale, è stata la bestia nera, cacciando fuori il Napoli nel 2011 con Pepito Rossi e nel 2016. Quindi il successo recente con la Real Sociedad ha rinfrancato Gattuso, amante e studioso del calcio spagnolo, anche se a caldo, dopo l’accoppiamento col debuttante Granada, Rino è stato prudente: «È un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura».

Ha ragione, come dargli torto. Il 39enne tecnico Diego Martinez, il più “verde” nella Liga, ex settore giovanile del Siviglia, si sta specializzando in miracoli. A Granada da due anni, prima ha riportato i Nazaríes in Liga, poi a luglio scorso ha conquistato all’ ultima giornata il pass per l’ Europa, al debutto assoluto. Ora addirittura l’approdo ai sedicesimi, dopo 3 turni preliminari e un girone dove ha fatto fuori il Paok Salonicco e l’ Omonia cipriota, vincendo a Eindhoven e con la terza difesa assoluta di Europa League nei gironi (solo 3 gol subiti), dopo Dinamo Zagabria e Hoffenheim. Un paradosso, questo, perché in Liga ha invece la seconda peggior difesa, dietro al Betis Siviglia (20 gol subiti in 12 match), pur trovandosi ora al sesto posto in classifica col Cadice, un punto sopra al Barça. Insomma, è vero che la Real Sociedad viaggia in testa in Liga, con l’ Atletico Madrid di Simeone, e ha gente di maggior spessore come David Silva e il capocannoniere di Spagna Mikel Oyarzabal, però il Granada ha l’ entusiasmo della debuttante, di quelli che non hanno nulla da perdere“.