CdS – Europa League, evitate le più temibili: le italiane possono ritenersi soddisfatte

“L’altra Europa si può fare”, così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport commentando il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Napoli, Roma e Milan avrebbero potuto pescare formazioni ancora meno temibili, ma possono ritenersi assolutamente soddisfatte. Le italiane hanno più tecnica, più esperienza e più qualità rispettivamente di Granada, Braga e Stella Rossa; non avranno di certo la strada spianata verso gli ottavi, ma il 18 (andata) e il 25 febbraio (ritorno) potranno contare, nel match decisivo, sul fattore campo e anche sul pronostico favorevole. Basta non distrarsi! “Benfica e Real Sociedad alle inglesi, bene così”, conclude il quotidiano.