Durante la “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su “Radio Punto Nuovo”, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ancora non ha un’identità precisa ma Gattuso riuscirà a trovarla. La Juve ha sorteggiato il Porto, ma non scordiamoci che ebbe fortuna anche con il Lione e poi venne eliminata. Sono curioso di vedere la partita dell’Atalanta contro il Real, anche se non ci sarà Gomez. La Lazio non avrà chance”.