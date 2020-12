Gazzetta – Gattuso cambia 4 giocatori per la Sampdoria

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli che domenica giocherà contro la Sampdoria. Gattuso, secondo il quotidiano, cambierà 4 giocatori rispetto alla partita, in Europa League, con il Real Sociedad. Infatti gli azzurri scenderanno in campo, secondo la Gazzetta dello Sport, con Meret in porta al posto di Ospina. Invece in difesa Maksimovic lascerà il posto a Manolas e a centrocampo Demme al posto di Bakayoko. In attacco, secondo il quotidiano, Petagna dovrebbe sostituire Zielinski con Mertens a giocare da trequartista e l’italiano invece a fare la punta.