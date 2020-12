Sky – Napoli per la fascia si tiene d’occhio un giocatore del Torino: le ultime

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato di SkySport, il Napoli guarda con attenzione in casa Torino per un terzino.

Infatti pare che il ds Giuntoli sia molto interessato a Wilfred Singo, terzino granata classe 2000. Al momento nulla di concreto, ma gli azzurri osservano con molta attenzione una delle poche note positive di questo inizio di stagione del Torino di Giampaolo.

Il ragazzo si è reso protagonista fermando nel derby contro la Juventus più volte Cr7, non uno qualunque. Il giovane ragazzo ha dalla sua una buona tecnica ma anche una forza fisica straripante. Insieme a Zappa del Cagliari è sul taccuino di Giuntoli, per il quale ha avviato una ricerca per trovare il terzino del futuro del Napoli.