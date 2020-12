CdM – Il Napoli può festeggiare per i sorteggi di lunedì

Il Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio agli azzurri che con il pareggio di ieri si sono qualificati, da primi, ai sedicesimi di Europa League. Il quotidiano dedica ampio spazio al sorteggio di lunedì. Infatti, gli azzurri, hanno evitato le squadre provenienti dalla Champions League tra cui c’è anche il temibile Manchester United arrivato terzo in, un difficile girone, di Champions League. Un altro vantaggio degli azzurri, come riportato dal quotidiano, è la certezza di poter giocare la gara d’andata dei sedicesimi di finale in trasferta.