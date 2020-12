Gattuso e il goal del pareggio subito all’ultimo secondo. Lo spogliatoio fa filtrare la reazione

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ieri non si è presentato ai microfoni di Sky ed in conferenza stampa per un piccolo problema all’occhio. Le domande che sono state rivolte al vice Luigi Riccio ed ai giocatori intervistate avevano tutte un filo conduttore, chiedevano la reazione del mister al gol subito nei minuti di recupero.

Tutti hanno ribadito che l’obiettivo primario era la qualificazione al turno successivo da primi nel girone e hanno riconosciuto la forza dell’avversario. Sicuramente sarebbe stato meglio vincere ma il Mister è stato contento della prestazione e di come il Napoli abbia tenuto testa alla seconda forza del campionato spagnolo concedendole solo un goal in due partite. Il pareggio dunque, era il risultato più giusto ed è andato bene anche al tecnico partenopeo.