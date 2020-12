I quotidiani esaltano Zielinski, l’uomo in più di questo Napoli

Il grandissimo gol segnato ieri da Piotr Zielinski è valso la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League per il Napoli. Il Polacco ha riscosso molto successo tra i quotidiani sportivi e per molti è stato il migliore in campo nella sfida di ieri.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport che lo definisce la chiave tattica di Gattuso, definendo il recupero del centrocampista fondamentale per gli sviluppi della stagione del Napoli.

Stesso voto anche per la Gazzetta dello Sport: “Bene nei primi 45′ alle spalle della prima punta; gol importante”. Per il Corriere della Sera il voto è 7.