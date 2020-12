Alguacil in conferenza: “Non vediamo l’ora di giocare e vincere”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di domani.



“Non vediamo l’ora di giocare e vincere la partita. Ora non posso dire altro, solo che i giocatori ed io siamo concentrati, sappiamo che di fronte c’è una super club, una squadra da Champions. Scenderemo in campo con voglia, convinzione, forza, per vincere, con umiltà e rispetto ma anche convinzione”.

“Speriamo di vincere per i tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo, è anche la gara inaugurazione allo stadio Maradona, per noi sarà un onore giocare la prima, ma lo sarà di più vincendo la partita. Se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa”.

“Sapete benissimo che siamo diretti con i giocatori, noi saremo sempre la Real Sociedad, anche con le assenze giochiamo allo stesso modo. Giochiamo contro una grande squadra, che ci renderà la vita difficile, ma siamo convinti di metterli in difficoltà, gioca la Real e non Silva o Oyarzabal, abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque”.