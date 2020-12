Nacho Monreal è il tesserato della Real Sociedad che, insieme al tecnico Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli:

“Siamo consapevoli che scenderemo in campo senza due giocatori che sono importanti per il nostro gioco, ma chi li sostituirà, lo farà dando il massimo. Mi fido della squadra, perchè ha fame e voglia di fare bene. La nostra dovrà essere una partita attenta, in entrambe le fasi e dobbiamo essere precisi, quando ci saranno le occasioni. Sarà una partita aperta fino all’ultimo, giocando a viso aperto. All’andata meritavamo di vincere, perchè abbiamo dominato nel gioco. Loro si chiusero e portarono il risultato a casa, ma il calcio è così”.