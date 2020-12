Il Roma – Il Napoli ritrova Demme. Ora bisogna centrare la qualificazione in EL

Il Napoli c’ è. Con i punti conquistato sul campo, la squadra di Gattuso, dopo il successo di ieri col Crotone, è seconda in classifica assieme all’ Inter dei campioni.



Dopo i quattro gol con la Roma, i partenopei si sono ripetuti in terra calabrese segnandone altrettanti. Una cascata di reti che ha confermato il momento positivo di un gruppo che dopo il ko casalingo con il Milan ha ritrovato la strada perduta. Contro i calabresi però, non è stato facile all’ inizio, va ricordato che Luperto e soci erano stati bravi a fermare la Juventus. Gli azzurri, invece, dopo un inizio difficoltoso hanno cambiato marcia e portato a casa la settima vittoria stagionale su nove. Un cammino importante per Gattuso che si sta confermando un ottimo allenatore e un bravo gestore.



Il Napoli sta ritrovando la mentalità che serviva. Sa soffrire ma quando deve accelerare lo fa con scioltezza e grazie ad individualità importanti come quella di Zielinski, il polacco si sta ritrovando di nuovo dopo il Covid. Nell’azione del primo gol infatti, è proprio lui che da il via con un tunnel sontuoso, servendo poi Insigne che soprende Cordaz con uno dei suoi tiri a giro. Il capitano serve anche l’assist per Lozano che, modello Callejon, raddoppia. Poi una volta entrato Mertens come trequartista è iniziato un altro show. Il belga, carico al massimo, ha fatto segnare prima Demme e poi Petagna.



Rimandendo in tema di complimenti bisogna farne a Diego Demme, che era stato bocciato troppo in fretta con l’arrivo di Bakayoko, ma che contro Roma e Crotone ha fatto la differenza. Sa fare bene il suo lavoro andando ad inserirsi nella linea del pallone e trovandosi sempre al posto giusto al momento giusto.



È stato fondamentale vincere con il Crotone ma adesso bisogna assolutamente qualificarsi ai sedicesimi di finale

di Europa League. Giovedì allo Stadio Diego Armando Maradona arriva la Real Sociedad che in Liga sta facendo molto bene e gli azzurri non possono sbagliare.