Che sia una coincidenza o che non lo sia, il Napoli ha vinto entrambe le partite con la nuova maglia bianca e azzurra: sia con Crotone e Roma, poi, la partita è terminata per un 4-0 secco per gli azzurri.

A tal proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un aneddoto da spogliatoio: è possibile che gli azzurri abbiano indossato la nuova divisa per una questione di scaramanzia, non è la prima volta che accade perchè il Napoli ci ha abituati a scelte del genere.

Infatti, secondo il quotidiano sportivo, i partenopei potrebbe rimetterla giovedì nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro la Real Sociedad: sarebbe un segnale ancora più forte di quanto stia portando bene.