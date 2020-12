Maradona, per la sua eredità scoppia una guerra tra l’ex moglie e le figlie

Stando a quanto riportato dal giornale argentino, La Nacion, per l’eredità di Diego Armando Maradona si sta già scatenando una guerra. A quanto ammonta ancora non si sa, ma di sicuro si parla di un’eredità multimilionaria e per questo motivo Claudia Villafane, l’ex compagna de ‘Il Pibe de Oro‘, che nel 2016 era stata diseredata dal campione argentino, si mettera contro le sue figlie, Dalma e Giannina, anch’esse diseredate ma con le quali c’era stato un riavvicinamento. Per ora nessuno può toccare la sua eredità e sono ancora tutti in ballo per la sua assegnazione.