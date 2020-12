L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio agli azzurri che domani giocheranno a Crotone. Fabian Ruiz, come riportato dal quotidiano, ha un leggero fastidio al flessore ed oggi verranno valutate le sue condizioni per la partita di domani. In caso di forfait, secondo Il Mattino, lo spagnolo sarà sostituito da Elmas ma ci sono anche le ipotesi Lobotka e Demme.