Fabian out a Crotone? Gattuso ha già scelto il sostituto

Uscito prima del fischio finale contro l’AZ Alkmaar a causa di un problema muscolare, Fabian Ruiz è in forte dubbio per la trasferta di Crotone. Il Napoli potrebbe non rischiarlo, considerando anche gli impegni ravvicinati.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nel caso in cui Fabian dovesse dare forfait, Gattuso ha già scelto il sostituto: sarà Elijf Elmas. Il macedone del nord completerebbe la mediana a tre posizionandosi sul centro-destra, con Bakayoko in mezzo e Zielinski sul centro-sinistra.