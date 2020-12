Il Mattino: Gattuso ha analizzato con la squadra gli errori tattici fatti contro l’AZ

Dopo il pareggio non convincente contro l’AZ di giovedì, Gennaro Gattuso ha analizzato tutti gli errori con la squadra.

Lo scrive Il Mattino, secondo cui Gattuso ha già preparato la partita contro il Crotone:

“Una disamina fatta con gli azzurri di tutte le cose che andranno migliorate e quindi di tutto ciò che non andrà ripetuto o comunque si dovrà cercare di limitare a cominciare dalla partita di domani contro la formazione di Stroppa. E Ringhio oggi entrerà nel merito della trasferta di Crotone con l’analisi dell’avversario e le indicazioni sul tipo di partita da giovare, poi la rifinitura e in pomeriggio la partenza per la città calabrese”.

La certezza – continua Il Mattino –, al momento, è il 4-3-3:

“La certezza in questa fase è rappresentata da 4-3-3, modulo che verrà riproposto a Crotone. E nel tridente d’attacco verranno confermati Mertens centravanti e Insigne esterno sinistro, mentre Lozano tornerà dal primo minuto al posto di Politano”.