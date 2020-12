L’avvocato Angelo Pisani, che seguiva Maradona, ha parlato ai microfoni del Mattino.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La vera eredità sarà la gestione del suo nome, spero che tutti i figli si mettano d’accordo lasciando da parte rancori e malintesi. In ogni caso Diego non era così ricco, ma nemmeno povero. Non aveva bisogno di nulla, aveva tutti i benefit possibili”.