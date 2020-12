Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Manuel Parlato, inviato a Castel Volturno per Sportitalia, che ha rivelato le ultime notizie riguardo le condizioni di Victor Osimhen e sul Napoli. Le sue parole:

“Osimhen non si è allenato, non partirà per l’Olanda e proverà ad esserci per il Crotone, ma forse dalla panchina. La mia sensazione è che il Napoli riproporrà il 4-2-3-1 con Bakayoko che sicuramente torna in campo dopo la squalifica”.