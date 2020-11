Maradona Jr: “Capitano del mio cuore, ti prometto una cosa…”

Continuano i messaggi in ricordo di Maradona. In questo caso, è proprio il figlio, Diego Junior, che attraverso i social esprime tutta la sua commozione.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Quanto ero felice con te… non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile !!!! Quanto mi mancherà questo abbraccio mia vita, non puoi immaginare quanto mi mancherà essere seduto accanto a te a vedere una partita del nostro amato Napoli. E i miei figli? Come faranno a stare senza un nonno così affettuoso? Io ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno!. Capitano del mio cuore ti amerò fino all’ultimo respiro. Aspettami e trovami quando sarà il mio momento perché ti ho sempre voluto al mio fianco perché un figlio accanto a un padre non ha paura di niente! Buon viaggio 10 del mio cuore !! Ti amo”.