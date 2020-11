Ancelotti: “Maradona? Non si può spiegare, il più forte che abbia mai affrontato”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha ricordato Maradona in conferenza stampa: “Ho un bellissimo ricordo di Maradona, è stato uno dei miei rivali degli anni ottanta. Siamo anche diventati amici. La sua morte? Una grande perdita per tutto il mondo del calcio. Ha aiutato il calcio italiano e il calcio in generale grazie al suo contributo. Il più forte che abbia mai affrontato. Grazie a lui il Napoli divenne l’avversario più difficile da affrontare. Dopo aver abbandonato il calcio giocato, ci siamo incontrati ad alcuni eventi. A Napoli è stato un idolo ed è sempre rispettato. Per Napoli Maradona non è solo un giocatore, è la persona più amata a Napoli. La mano de Dios? Un gol di mano ma l’arbitro non se ne accorse. Non si può riassumere in quell’episodio, ha vinto un mondiale da solo”