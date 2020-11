Napoli-Roma, come si presentano gli azzurri

Domenica 29 novembre andrà in scena il match tra Napoli e Roma. Nonostante la vittoria di ieri, in Europa League per 2-0 contro il Rijeka, gli azzurri non vivono un bellissimo momento segnato dalla recentissima morte del re di Napoli, Maradona, e dalla sconfitta in campionato contro il Milan per 3-1.

Non solo problemi di morale per la squadra di Gattuso ma anche di formazione. Infatti due dei tesserati non sono in ottime condizioni e stanno svolgendo allenamento a parte. Il primo dei due è Osimhen, che dopo l’infortunio con la Nigeria non è ancora rimesso al meglio e molto probabilmente salterà anche la sfida con la Roma. L’altro è Ospina, che, anche se ieri a differenza del nigeriano è stato convocato, è ancora in dubbio la sua schierabilità e oggi ha svolto lavoro in campo, palestra e parte in gruppo. Inoltre a queste assenze si aggiungono quelle di Hysaj, positivo al Covid contratto in Albania, e Bakayoko, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel match contro i rossoneri.

Gara difficile per gli azzurri, complicata dalle assenze, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela e vorrà onorare il Dio del calcio al meglio.