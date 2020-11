In tanti, nel mondo del calcio, hanno espresso il proprio dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona. C’è anche un bel messaggio da parte del suo erede, Lionel Messi: “Una giornata molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e ho voluto cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.