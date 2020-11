Super prestazione di Lorenzo Insigne nel match vinto dall’Italia ieri sera contro la Polonia. Il capitano del Napoli ha effettuato l’assist per Berardi in occasione del raddoppio azzurro e si è visto anche annullare una rete per fuorigioco di Belotti. I maggiori quotidiani sportivi italiani lo hanno premiato con voti molto alti:

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport 7

Corriere della Sera: 7