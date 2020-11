CdS su Osimhen: “Milan? Mister settanta milioni sembra essere distante dalla partita”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova a fare il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, vittima di un infortunio rimediato in nazionale, in vista del prossimo importante match che vedrà il Napoli sfidare il Milan domenica sera:

“Mister settanta milioni sembra distante dal Milan. Quando atterrerà in Italia è ovvio che bisognerà avere percezione diretta del dolore che avvertirà Osimhen alla sua spalla destra (anche leggermente il polso), uscita malconcia dal duello con due avversari: quasi impossibile per lui giocare con il Milan, o almeno sono queste le prime sensazioni; Victor sarà sottoposto alla visita di controllo e solo lì sarà valutato realmente per capire quanta possibilità c’è di vederlo con i rossoneri”.