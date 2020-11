Elseid Hysaj è una pedina importante del Napoli di Rino Gattuso. Come ha riportato l’edizione odierna de La Repubblica, Rino Gattuso starebbe premendo per ottenere al più presto il rinnovo del terzino albanese.

A giugno potrebbe liberarsi a parametro zero, il tempo stringe: il Napoli sta dunque cercando di accelerare i tempi per trovare l’accordo e blindare il pupillo di Ringhio. Nonostante ciò, gli azzurri guardano anche al mercato per inserire un altro terzino di esperienza.