Tuttosport – Milik potrebbe andare via a gennaio, l’agente apre ai club di Serie A

Arek Milik si starebbe convincendo a lasciare Napoli durante la sessione invernale di calciomercato. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, anche Boniek ha dichiarato che in queste condizione sarà impossibile per l’attaccante unirsi al team polacco agli Europei.

Motivo per il quale, il suo agente Pantak stia per riallacciare i rapporti con alcune società che si erano mostrate interessate: Fiorentina, Roma(alla quale sarebbe già potuto approdare) e l’Inter di Antonio Conte che cerca una punta per rinforzare il reparto offensivo.