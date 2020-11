Arrivano brutte notizie per il Napoli riguardanti l’attaccante Victor Osimhen. Il nigeriano è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a un infortunio. Al minuto 74 è uscito in barella dopo aver segnato anche un gol. L’infortunio verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico della Nigeria. Secondo le prime indiscrezioni si teme tuttavia la rottura del polso. Il nigeriano infatti è caduto poggiando il peso del corpo sulla mano mentre si trovava in mezzo ai due difensori. Dopo gli accertamenti si capirà se l’attaccante dovrà rientrare subito a Napoli per le prime cure.