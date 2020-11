Per la terza stagione consecutiva, il Napoli beneficia tra i pali della coppia Ospina-Meret. Il colombiano inizialmente arrivò solo in prestito, poi successivamente, sfruttando anche l’infortunio di Meret, riesce a trovare spazio e convince gli azzurri nel riconfermarlo. Infatti, pur non avendo raggiunto le 25 presenze prefissate per il riscatto obbligatorio, la società di De Laurentiis ha acquistato l’ex Arsenal per 4,5 milioni.

Un acquisto importante, che avrebbe favorito la crescita di Meret e allo stesso tempo assicurato al Napoli un portiere di maggiore esperienza e quindi maggior sicurezza. Con Ancelotti, Ospina accetta un ruolo di seconda scelta. Poi però con l’arrivo di Gattuso si sono rovesciate le gerarchie. Il calcio imposto da Gattuso infatti prevede la costruzione dal basso e il portiere assume un ruolo importante. Il portiere deve essere bravo con i piedi in modo da partecipare attivamente alla costruzione per alleggerire le pressioni sui difensori. In questo si è distinto molto bene Ospina, guadagnandosi maggior rilevanza nell’alternanza.

A non beneficiarne di questo è il giovane italiano. A differenza del colombiano, trentaduenne e quindi con margini di crescita bassi, Meret é un talento, un patrimonio del club, ma ha bisogno di minutaggio per crescere che a Napoli non può avere. Infatti Alex già dai tempi dell’Udinese si è fatto notare come uno dei maggiori prospetti italiani e per affermarsi definitivamente ha bisogno di continuità. Continuità che in questo inizio di stagione non ha trovato. Il ventitreenne ha giocato solo 2 partite su 7. La titolarità di Meret, in queste ultime giornate, viene macchiata anche dalle ottime prestazioni di Ospina che ha salvato più volte il Napoli.

Questo poco impiego danneggia la crescita dell’italiano che per trovare continuità starebbe pensando di lasciare il Napoli. De Laurentiis non è assolutamente d’accordo nel lasciarlo partire e infatti si è imposto all’addio del giocatore già in estate. Difficilmente quindi lascerà Napoli a gennaio, anche se tutto può succedere e per avere una risposta sul suo futuro bisogna osservare l’evolversi della situazione.