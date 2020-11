Maksimovic, l’Inter e il Milan piombano su di lui: Napoli a un bivio

Nikola Maksimovic è al centro dei desideri di mercato di Inter e Milan. Il centrale è in scadenza di contratto nel 2021 e, con la titolarità fissa di Manolas in campionato, il serbo è ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, su di lui potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di calciomercato. Sia Antonio Conte che Stefano Pioli infatti apprezzano molto l’ex Torino. Le trattative per il rinnovo in azzurro sono ferme e il calciatore sarà, a partire da gennaio, libero di firmare per chi si farà avanti.