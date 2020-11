Milik via a gennaio? Arrivano le parole del CT della Polonia

Quella di Arek Milik è ormai un’esperienza quasi terminata al Napoli. Ancora sotto contratto con gli azzurri, ma l’attaccante polacco è stato ormai relegato fuori rosa.

Nonostante questa situazione, il calciatore è stato convocato dal Ct della Polonia, Brzeczek, per le gare della nazionale ed è proprio lui a parlare del futuro dell’ex Ajax, in conferenza stampa:

“Milik e Grosiski sono importanti per questa squadra e conto molto sulla loro qualità. In questo momento non stanno vivendo una situazione facile e sono sicuro che, già a gennaio, potrebbero cambiare squadra”.