Sono 15 i giocatori del Napoli che dovranno rispondere alle convocazioni dei relativi ct durante la sosta.

Oltre a tre azzurri, ovvero Insigne, Di Lorenzo e Meret convocati da Mancini per le sfide contro Estonia, Polonia e Bosnia, Fabian Ruiz sarà impegnato con la Spagna e Zielinski con la Polonia, in una sfida decisiva per l’esito della Nations League proprio contro l’Italia.

In Africa, Osimhen e Koulibaly giocheranno rispettivamente con Nigeria e Senegal, mentre sono attesi nel continente americano Lozano col Messico e Ospina con la Colombia. Da citare anche la presenza di Mertens nel Belgio ed Elmas nella Macedonia del Nord. Inamovibile pilastro nel Kosovo, partirà il difensore Rrahmani.

Tra i partenti figurano anche Hysaj con l’Albania, Mario Rui col Portogallo, e Lobotka con la Slovacchia.