Alfredo Pedullà ospite nella trasmissione ne parliamo il lunedi, ha parlato della situazione del Napoli, soffermandosi su Victor Osimhen:

“Ho sentito persone giudicare Osimhen, le stesse che, prima dell’arrivo al Napoli, non sapevano nemmeno chi fosse, perchè non avevano idea se si trattasse di un calciatore o altro. Situazione Napoli? Ho la certezza che ci sono persone che non aspettano altro che una crisi degli azzurri, per dire che, nel caos generale, Ancelotti non aveva colpa”.