Delusioni e prestazioni sotto tono. Questi i comuni denominatori delle ultime uscite sia in campionato che in Europa League del Napoli. Infatti nonostante la vittoria contro il Rijeka, la prestazione degli azzurri è sembrata piuttosto sbiadita; così come per la sconfitta nella scorsa giornata di campionato con il Sassuolo – partita persa per 2-0 – e negli scorsi turni di Europa League con Az Alkmaar e Real Sociedad. All’orizzonte Gattuso vede il Bologna di Sinisa Mihajlovic in formissima nelle ultime uscite, e sicuramente i rosso-blu hanno voglia di continuare la scia positiva dopo la vittoria lo scorso week end contro il Cagliari.

Nelle ultime uscite in campionato gli emiliani hanno conquistato 2 vittorie – con Parma e Cagliari – e ben 4 sconfitte – con Milan, Benevento, Sassuolo e Lazio – tutte però con prestazioni sufficienti, contornate da tantissimi gol ed emozioni. Dal canto loro i partenopei hanno vinto 4 partite su 6 in campionato – con Parma, Genoa, Atalanta e Benevento – e perse 2 di cui una sul campo – con Juventus (in attesa del ricorso) e con il Sassuolo – con un bottino di 2 vittorie e 1 sconfitta in Europa League. Qui per saperne di più sui precedenti di Bologna-Napoli.

Dove vedere la partita:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Serie A, tramite un abbonamento Sky Calcio e Sport. Inoltre il match sarà disponibile anche in streaming con l’app di Sky Go, e con un abbonamento Calcio su NowTv.

Probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.