Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo l’espulsione di Victor Osimhen contro la Real Sociedad in Europa League, Gennaro Gattuso ha cercato di tranquillizzare l’attaccante, così come Aurelio De Laurentiis che gli avrebbe detto personalmente di essere tranquillo, proprio per fargli sentire la piena fiducia e farlo sentire al centro del progetto azzurro.