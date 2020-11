Domenica alle 18 gli azzurri affronteranno in trasferta il Bologna. Il Napoli è reduce da una vittoria in Europa League ma da un passo falso in campionato. Infatti ha perso l’impegno casalingo contro il Sassuolo per 2-0. Invece la squadra emiliana cerca la terza vittoria di fila dopo quella in Coppa Italia, contro la Reggina, e quella in campionato, contro il Cagliari.

La sfida che si disputerà allo stadio Renato dell’Ara, valida per la 7° giornata di Serie A, sarà il 62esimo confronto in casa Bologna dei 123 totali. I precedenti sono a favore dei rossoblù. Infatti, dei 61 match in casa, il Bologna ne ha vinti 31, pareggiati 14 e persi 16. L’ultimo scontro è terminato in pareggio per 1-1. Per i partenopei aprì le danze Manolas, ma i felsinei acciuffarono il pareggio grazie al goal di Barrow.

L’ultima vittoria azzurra nel capoluogo emiliano risale al settembre 2017. Il Napoli, guidato da Maurizio Sarri, riuscì a imporre il proprio gioco vincendo per 3-0 grazie ai gol di Callejon, Mertens e Zielinski.

Pertanto la squadra di Gattuso cercherà di ritrovare la vittoria, a distanza di tre anni, in una partita non semplice, vista anche la striscia positiva della squadra di Sinisa. Gli azzurri avranno bisogno della massima concentrazione e impegno per evitare altri errori che potrebbero determinare un maggior distacco dai primi posti.