Iezzo: “Il Napoli può lottare per lo scudetto. Portieri? Gattuso ci fa capire poco…”

L’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso solitamente ci fa capire poco su come gestisce i portieri, domani non saprei dirvi chi giocherà tra Ospina e Meret. Modulo? Io non do mai importanza ai moduli, sono i giocatori che devono adattarsi a giocare in un determinato schema. Il Napoli gioca meglio con Insigne in campo, perchè il capitano garantisce anche la copertura difensiva. Lo stesso non si potrebbe dire di Politano. Scudetto? Penso che il Napoli possa giocarsela fino alla fine. Adesso stanno arrivando delle sconfitte, è vero, ma meglio adesso che più avanti”