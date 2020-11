Tuttosport – Con il Rijeka si può rivedere il 4-3-3! Mertens ha bisogno di adattarsi al nuovo ruolo

Tuttosport ha dedicato ampio spazio al possibile ritorno del 4-3-3 contro il Rijeka. Secondo il quotidiano sportivo, il Napoli potrebbe ritrovare compattezza con il vecchio modulo adoperato fin dall’inizio da mister Gattuso.

Per contrastare squadre che amano palleggiare proprio come il Sassuolo di De Zerbi, una soluzione potrebbe essere proprio il ritorno al passato: classico tridente in avanti con due esterni come Insigne e Politano e Osimhen al centro. A centrocampo Bakayoko davanti alla difesa con ai lati Zielinski e Fabian potrebbe formare un centrocampo di sostanza e qualità.