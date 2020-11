L’edizione odierna di Repubblica scrive riguardo le condizioni del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, infortunatosi nel match di Europa League contro la Real Sociedad:

“Insigne, se il provino di oggi dovesse avere esito positivo, partirà con il gruppo per la sfida di Europa League contro il Rijeka per sedersi in panchina e magari entrare in campo nella ripresa. Se non dovesse andare così, Lorenzo seguirà un programma personalizzato per puntare al pieno recupero domenica contro il Bologna, ultima gara prima della sosta nazionali. Sarà stesso il giocatore a decidere insieme a Rino Gattuso”.