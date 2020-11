L’agente e fratello di Jeremie Boga, Daniel, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“E’ stato un periodo non facile per Jeremie, ha passato tante settimane da positivo al Covid anche se era asintomatico non poteva allenarsi. Poi è tornato a disposizione del mister e contro il Napoli ha giocato una bella partita dimostrando di essere in forma. Sicuramente non è ancora al 100 %, adesso è al 90 e quindi sicuramente potrà dare ancora molto quando sarà al massimo.

Avances del Napoli? E’ stata una decisione del club neroverde quella di tenerlo ancora una stagione in più. Vediamo cosa accadrà col prossimo mercato, dipenderà anche da quale posizione in classifica il Napoli finirà la prossima stagione, con la Champions avrebbe più chance di acquistarlo. Ci sono state altre offerte dall’Atalanta, Bayer Leverkusen e Rennes, ma come detto il Sassuolo ha deciso di trattenere Jeremie”.