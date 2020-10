Gazzetta – La reazione di Gattuso all’espulsione di Osimhen, il nigeriano punta il Sassuolo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha rivelato un importante retroscena sulla reazione di Gattuso all’espulsione di Osimhen di giovedì sera: “Mancavano pochi minuti alla fine, ma lasciare in inferiorità numerica i compagni che stavano difendendo l’1-0 è stato un atto di leggerezza che papà Gattuso ha fatto pesare con i dovuti modi a questo figlio. Perché tale è il rapporto fra i due come ha spiegato lo stesso Victor. Che adesso deve farsi perdonare e, dovendo scontare la squalifica nella prossima trasferta in Croazia, darà tutto domani col Sassuolo per continuare nella striscia vincente in campionato, 4 su 4”.