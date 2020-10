Prandelli: “Napoli da scudetto, ha gli interpreti giusti per giocarsela contro tutti”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale Italiana. Ecco le sue parole sul Napoli:

“Il Napoli è stato perfetto, l’Atalanta era in balia della squadra di Gattuso che ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi. I nerazzurri sono sempre molto pericolosi, ma gli azzurri non hanno giocato corto. I meriti vanno tutti a Gattuso. Il Napoli deve togliere la maschera: è da scudetto! Ho sempre detto che se fosse rimasto Koulibaly, gli azzurri avrebbero potuto puntare al titolo. Bakayoko mi piace tantissimo, Gattuso lo conosce bene. Il Napoli se la giocherà con la Juve, ha gli interpreti giusti per palleggiare e ripartire: una squadra completa che può lottare contro tutti”