Cruciani clamoroso: “Cr7 fa quello che gli pare, è ricco. Spadafora parla da tifoso del Napoli”

Giuseppe Cruciani, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione di Radio24 ‘La Zanzara’, dopo le parole del ministro Spadafora su CR7:

“Abbiamo un Ministro dello Sport che parla di Cristiano Ronaldo, un signore che si chiama Spadafora va a dire che ha violato il protocollo. Ma che c***o ne sai tu? Ma cosa vai a parlare di Cristiano Ronaldo? Se qualcuno ha violato qualcosa saranno altri ad intervenire. Ha viaggiato da solo, è ricco è va dove c***o vuole! Parla di Ronaldo da tifoso del Napoli! Non sa nulla nemmeno lui! È solo una sua ipotesi!”