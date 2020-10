CdS – Il premier Conte annuncia: “No al lockdown, ecco le possibili soluzioni imminenti”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Italia i contagi dovuti al Covid19 sono in aumento ed a tal proposito il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha parlato così di un possibile lockdown:

“Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa. Mini lockdown di 2 settimane? No è una possibilità che non esiste. Dobbiamo aspettare due o tre settimane per capire gli effetti delle misure attuali, dalla mascherina all’aperto al limite di sei ospiti a casa. In questo momento la soluzione del coprifuoco alle 21 o alle 22 è una soluzione molto probabile”.