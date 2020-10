Pedullà su Milik: “E’ rimasto al Napoli per ripicca, i problemi saranno anche i suoi”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, nel suo consueto articolo per WilliamHillNews ha fatto il punto sul futuro di Milik:

“Ha deciso lui di restare dov’è, una sorta di ripicca per non essere stato ceduto alla Juventus. Ha avuto due grandi occasioni, prima la Roma dove lui aveva praticamente detto sì, poi la Fiorentina. I viola avevano offerto al Napoli 25 milioni e 4 a stagione al polacco, che ha rifiutato. Se dovesse decidere di rimanere anche a gennaio in tribuna, i problemi non sarebbero solo del Napoli che lo perderebbe a zero, ma anche i suoi in vista dell’Europeo”.