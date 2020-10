GdS – Milik ancora molto impegnato con la Polonia ma rischia gli Europei: il motivo

Secondo quanto riportato dal corrispondente polacco per la Gazzetta dello Sport, Stefan Bielanski, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Milik potrebbe affrontare un problema ben più grave del Napoli. Queste le sue parole: “Milik, come si è visto nelle ultime due partite, è stato molto impiegato dalla nazionale polacca. Col passare del tempo però, date le valide alternative che i biancorossi hanno in panchina, l’interesse dell’allenatore verso di lui potrebbe scemare sempre più. La soluzione è separarsi dal Napoli il prima possibile, altrimenti, l’ex centravanti dell’Ajax, rischia seriamente di saltare gli Europei.

Dalle nostre fonti, sappiamo per certo che l’accordo con la Roma c’era, proprio perchè furono i capitolini, i primi a muoversi per il polacco, contrariamente a quanto afferma il calciatore. Napoli per lui, come ha confermato, gli ha dato tanto e lo ha fatto crescere in tutti i sensi ma adesso si è arrivati al capolinea. Non sarebbe saggio perdersi un Europeo per delle semplici multe, queste cose vanno lasciate alle spalle“.