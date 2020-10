Secondo quanto riportato del quotidiano inglese Telegraph, in Premier League ci potrebbe essere presto una rivoluzione. Liverpool e Manchester United infatti starebbero spingendo ad un radicale cambiamento del format del campionato inglese: passare da 20 a 18 squadre con due sole retrocessioni in Championship, e con la terzultima che andrebbe a giocarsi gli spareggi con la terza, la quarta e la quinta classificata in seconda divisione.