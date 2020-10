Il Napoli si è mosso bene sul mercato, cercando di prendere dei rinforzi chiesti da Gattuso: sicuramente l’ultimo acquisto, Bakayoko, è voluto da Gattuso ed è un centrocampista capace di dare delle alternative al mister, soprattutto sotto il risultato del modulo.

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato ai microfoni della stessa emittente radiofonica dell’acquisto del centrocampista ex Milan. Queste le sue parole:

“Non so se Bakayoko sarà titolare; dipende da lui e dalla sua condizione fisica. Purtroppo non gioca da inizio marzo e rischia di pagare quello che è il ritmo partita. Sicuramente è un fedelissimo di Gattuso e non mi sorprenderei se dovesse giocare da titolare contro l’Atalanta, ma credo che partirà dalla panchina contro gli orobici”