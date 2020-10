In queste ore, il Governo è al lavoro per scrivere e pubblicare un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri(il famoso dpcm), in cui verranno scritte ed annunciate nuove misure restrittive per evitare la diffusione del virus.

In questo nuovo decreto, ci sarà una stretta antimovida; i bar dovranno chiudere alle 24 e non potranno vendere alcolici d’asporto dalle 22 in poi e divieto di sostare nelle piazze dalle 21, ma i nuovi provvedimenti non riguardano solo la vita notturna.

Purtroppo, dovrebbero essere anche proibiti tutti gli sport di contatto amatoriali, tra i quali il calcetto; dunque, questi sport di contatto dovrebbero subire un momentaneo stop.